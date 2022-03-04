Депутаты Государственной думы сегодня, 4 марта, приняли в окончательном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за фейки и дискредитацию Вооруженных Сил России, а также за призывы к санкциям.

В частности, за публичное распространение фейков об армии будет налагаться штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Также предусмотрена возможность отправить виновного на исправительные работы на 1 год, либо на принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если фейк создан творчески, с подделкой доказательств или по мотивам ненависти или вражды, либо должностными лицами или организованными группами, то грозить будет лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф от 3 до 5 миллионов, либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Если же фейк вызвал тяжкие последствия, наказать могут лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Если один и тот же человек уже понес административное наказание за призывы к воспрепятствованию использования армии в целях защиты интересов России, и попался на этом снова, ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч, принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет с невозможностью занимать определенные должности.

Наказание за призывы к санкциям против России в случае повторного нарушения предполагает штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.