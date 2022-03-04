Делегации России и Украины рассказали, как прошел накануне второй раунд переговоров в Беловежской Пуще. Как заявил помощник Путина Владимир Мединский, основное достижение - договоренность о формате поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населении, а также возможность прекращения боевых действия в этом секторе.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк добавил, что по гуманитарным коридором будет возможность доставить продукты и медикаменты в места, где идут наиболее ожесточенные бои.

Делегации обсудили три блока вопросов: военный, международный и гуманитарный, коснулись и будущего политического урегулирования конфликта. Обе стороны отметили, что требования и позиции ясны, по части из них удалось прийти к взаимопониманию.