Владимир Путин подписал указ, согласно которому со 2 марта 2022 года из России нельзя вывезти иностранную валюту наличными на сумму более 10 тысяч долларов, Российский президентподписал указ, согласно которому со 2 марта 2022 года из России нельзя вывезти иностранную валюту наличными на сумму более 10 тысяч долларов, сообщает "Лента"

В пресс-службе Кремля уточнили, что запрещается вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте на сумму, которая превышает эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитывается по официальному курсу Центробанка, установленному на дату вывоза.

Отмечается, что принятые меры направлены на защиту российских национальных интересов.