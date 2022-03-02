Решением Роскомнадзора ограничен доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ее цитирует РИА "Новости"

С запросом в Роскомнадзор ранее обратились сотрудники Генпрокуратуры РФ. Они обнаружили, что на сайтах этих СМИ есть не только фейки об операции на Украине и призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. В прокуратуре считают, что данные СМИ публиковали заведомо ложные сведения о спецоперации на Украине.

"Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканала "Дождь"* за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащую призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации", — сообщил Роскомнадзор.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.