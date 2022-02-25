Ново-Савиновский районный суд Казани начал рассматривать дело в отношении 44-летнего жителя Казани, который обвиняется в жестокой расправе над собутыльником. Мужчина говорит, что он ровным счетом ничего не помнит о том дне. Знает лишь, что был в квартире, где совершилось убийство. Но не помнит, чтобы он кого-то убивал, сообщает "Татарстан 24".

По словам подсудимого, в квартире был еще один человек, и у него тоже был нож, но он куда-то исчез.

Преступление было совершено в конце ноября прошлого года в одном из домов на улице Гагарина в столице Татарстана. Соседи, возмущенные звуками драки, криками пьяной компании, вызвали полицию. Полицейские по прибытии застали на лестничной клетке компанию мужчин, которые пытались волоком вытащить на улицу окровавленный труп.