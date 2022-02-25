В Казани на улице Подлужная у здания Национальной библиотеки началось строительство многоуровневого паркинга для чиновников. На него правительство РТ выделило около 741 миллиона рублей. Тендер размещали на портале государственных закупок еще в конце прошлого года.

Паркинг на 186 мест для легковых авто и 12 мест для микроавтобусов будет предназначен для служебного пользования сотрудников Кабмина Татарстана.

Техническая документация, с которой татарстанцы могли ознакомиться ранее, сообщает, что паркинг будет четырехэтажным, общая площадь его составить 11,7 тысяч квадратных метров.

На парковке оборудуют служебные помещения, автомойку, комнаты отдыха для работников, душевую и раздевалку, санузел. Строительство паркинга для чиновников должно завершиться к концу этого года.