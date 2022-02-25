Под санкции США попал Сбербанк. Под блокирующими санкциями оказались ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие». Еще на ряд банков из России распространены ограничения на финансирование, сообщает РБК

На Сбер не стали распространять полные блокирующие санкции, которые означают блокировку всех активов и счетов в долларах. Однако речь идет о "разрыве связи с финансовой системой США" для "Сбера" и 25 его "дочек".

В течение 30 дней американские финансисты должны закрыть все счета в Сбере, отклонять любые операции с участием Сбера или его дочерних компаний.

В Сбере уже отреагировали на санкции, отметив, что сбережениям россиян ничто не грозит.