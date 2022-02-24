15-летний мальчик пропал без вести в Новосибирске после того, как поссорился со своей матерью. Мальчика ищут уже более трех суток, но пока безрезультатно. Ранее подросток никогда из дома не уходил, к побегам не склонен.

По данным волонтеров "Лиза Алерт", мальчик поссорился с мамой, а когда та вернулась домой, ребенка уже не было. Он взял с собой простой кнопочный телефон, сейчас он недоступен, вероятно, сел аккумулятор.

В соцсетях знакомые семьи намекают, что перед исчезновением подросток совершил некий неблаговидный поступок, что и стало причиной для конфликта с мамой. Мать подростка давно простила и очень ждет его возвращения домой.