В Татарстане снова разрешено движение автобусов и большегрузов по трассе М-5. Накануне вечером дорогу пришлось закрыть в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые представляют опасность для участников движения.

Низовая метель и обильный снегопад с сильным ухудшением видимости заставили принять решение о запрете на передвижение по трассе междугородних автобусов, большегрузов.

Автолюбителей настоятельно просили не покидать пределов своих населенных пунктов без острой на то необходимости.

Ограничения сейчас сняты, но, учитывая погоду, автолюбители должны строго соблюдать ПДД и быть предельно осторожными.