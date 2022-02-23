Российский президент Владимир Путин во время традиционного поздравления россиян с Днем защитника Отечества заявил, что страна поставила на боевое дежурство мощнейшее оружие, которому вообще нет равных в мире, сообщает РБК.

"Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта", — отметил президент.

Подобные комплексы, не указывая их точного названия, Путин назвал оружием будущего, которое значительно повышает потенциал армии. Он добавил, что Россия продолжит улучшать и оснащать армию и флот, поскольку "непросто складывается международная обстановка".