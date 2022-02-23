Сегодня рано утром поступило сообщение об отравлении трех человек в Советском районе Казани. Предположительно, все трое отравились угарным газом, сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

ЧП произошло в доме № 7 на улице Курчатова. Медики бригады скорой помощи осмотрели 32-летнего мужчину, 25-летнюю женщину и их 8-летнего сына. Принято решение госпитализировать ребенка с отравлением средней степени тяжести в ДРКБ. Родителям госпитализация не потребовалась.

Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося, обследуют газовое оборудование в доме.