Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили жителей Татарстана о существенном ухудшении погодных условий и дорожной ситуации в среду, 23 февраля.

В праздничный день на территории республики ночью и днем ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду (в Казани - до 15 метров в секунду). На дорогах будет сильная гололедица, снежные заносы.

Ночью и утром ожидается метель, видимость ухудшится до 1000 метров и менее. Синоптики предупреждают о сильном гололеде.

В ночное время температура воздуха опустится до 7 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла.