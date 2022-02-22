Сын, страдающий алкоголизмом, свернул отцу шею прямо на глазах у матери, сообщает пресс-служба Следкома Татарстана.

Все случилось в селе Ямашурма Высокогорского района Татарстана. Пенсионер был весьма обеспокоен тем, в каких количествах его сынок употребляет спиртные напитки. Он решил сделать сыну замечание. В ответ мужчина просто подошел к 85-летнему родителю, лежавшему на диване, и сломал ему шею. За всем этим наблюдала мать.

Именно она и позвонила в полицию, которая вскоре задержала ее 57-летнего сына.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Своей вины сын не признал, в содеянном не раскаивается. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить обстоятельства трагедии.