Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстана Сария Сабурская заявила, что в самое ближайшее время на территорию республики прибудут беженцы с Донбасса. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Инстаграме.

Она отметила, что размещать приезжих из Луганской и Донецкой народных республик будут в базе санаториев "Ливадия" и "Васильевский". Готов к приему беженцев и санаторий "Жемчужина" в Набережных Челнах.

Все эвакуированные граждане получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, им обеспечат медицинское сопровождение, мобильную связь и доступ к образовательным услугам.

Татарстанский филиал Ассоциации юристов России окажет юридическую помощь беженцам, в том числе и по телефону. Ожидается прибытие около 1000 человек.