Студент из Массачусетса, США, доел за товарищем обед и получил тяжелые осложнения для своего здоровья - врачи были вынуждены провести ему ампутацию обеих ног.

19-летний молодой человек решил перекусить, нашел в холодильнике курицу с лапшой, которые оставил приятель. Съев чужой обед, парень почувствовал себя плохо: поднялся жар, появилась тошнота, участился пульс, сильно заболел живот, появилась ригидность мышц.

К счастью, рядом с парнем оказался друг, который оперативно доставил его в больницу. Там врачи установили, что через чужой обед парнишка получил бактерии Neisseria meningitidis – возбудителя менингококковой инфекции. Они вызвали стремительный сепсис.

У студента отказали почки, нарушилась свертываемость крови, тело покрылось фиолетовыми пятнами, началась необратимая стремительная гангрена ног.

В результате молодому американцу пришлось ампутировать ноги до колен, чтобы спасти ему жизнь. Врачи установили, что парень не был привит от менингококковой инфекции, а заражение, вероятно, получил с частицами чужой слюны, которая попала в съеденный им обед друга.