После того, как 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Луганской и Донецкой народных республик, колонна российских ВС почти сразу вошла в Донбасс. Об этом сообщает портал "АвиаПро", ссылаясь на видео и фото, предоставленное местными жителями.

Сообщается, что вошли несколько тысяч российских военных, десятки единиц военной техники, в том числе бронированной.

Отмечается, что военные прибыли и на автобусах, которые ранее эвакуировали с Донбасса мирных жителей в Россию.

Известно о том, Россия заключила с ДНР и ЛНР соглашение о развёртывании российских войск на территории республик Донбасс для обеспечения безопасности в регионе.