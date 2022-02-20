Казань заняла второе место среди городов России по качеству уборки снега с улиц

На сервисе Superjob опубликовали результаты опроса по уборке снега. По данным жители Татарстана оценили качество уборки улиц от снега на 3,12 балла из 5.

По итогам исследования, столица Татарстана оказалась на втором месте среди городов-миллионников. В итоге Казань обошла Омск с 2,99 балла из 5.

Москва оказалась лишь на пятом месте в списке. Здесь местные жители оценивают работу по уборке снега на 2,93 балла. А Санкт-Петербург замкнул список с 1,92 баллами.

Несмотря на второе место, жители города жалуются на уборку снега практически всю зиму, в особенности это касается уборки остановок, тротуаров и дворов города.

Например, недавно в одном из дворов города в снегу застряла прибывшая на вызов пожарная машина. Похожий инцидент произошел и в казанском поселке Северном, где в снегу застряла машина скорой помощи. Как рассказывают местные жители, за весь зимний период снегоуборочная техника была там только один раз.