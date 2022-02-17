Татарстанская фигуристка Камила Валиева стала жертвой допинг-скандала, который, как метко выразились спортивные комментаторы, уничтожил самую лучшую фигуристку мира, завалила произвольную программу. Камила танцевала "Болеро", и допустила целую серию досадных ошибок и падений, набрав только 141,93 балла, заняв таким образом, только четвертое место.

Эксперты полагают, что Камила сделала это намеренно, чтобы обеспечить церемонию награждения Александре Трусовой и Анне Щербаковой, которые возглавили пьедестал почета и претендуют на золото и серебро. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

В Камилу верили все, ее поддерживали. Теперь же ее поступок вызвал глубокое уважение у многих болельщиков: ради сборной она пожертвовала собой.

В пресс-службе "Мегафона" рассказали, что трансляция выступления короткой программы Камилы пользовалась огромным спросом.

"Татарстанцы попали в первую восьмёрку регионов России по числу зрителей турнира по фигурному катанию на сервисе «МегаФон ТВ». Трансляция в прямом эфире стала самой популярной у жителей республики за все дни главного зимнего спортивного события. По количеству ТВ-болельщиков состязание на 10% опередило предыдущего лидера – матч группового этапа «Дания — ОКР». Кроме того, прямой эфир первенства фигуристок собрал в 3,5 раза больше просмотров, чем программы в то же время в любой другой день февраля".