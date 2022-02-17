В Минздраве РТ объяснили, почему в республике понизился показатель коллективного иммунитета. Этот показатель обусловлен не только теми, кто прививается, но и ревакцинацией через полгода после прохождения первого курса прививок. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушов.

Так специалист ответил на вопрос, почему в течение последних недель показатель коллективного иммунитета в Татарстана упорно ползет вниз: 28 января он был 58,8%, а 11 февраля - уже 56,6%.

"Коллективный иммунитет — это достаточно гибкий показатель, который зависит от количества переболевших, числа вакцинированных двумя компонентами и от срока, который прошел от введения второго компонента", — пояснил Лопушов.

Шесть месяцев назад привились 747 тысяч татарстанцев. А вот на ревакцинацию сейчас пришли только 200 тысяч человек. Получается, что остальные 547 тысяч человек уже не имеют никакого отношения к коллективному иммунитету, пояснил эпидемиолог.