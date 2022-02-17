В Приморском крае в одном из сел Лесозаводского района младенец внезапно умер, пока его мама и папа распивали алкоголь. Прокуратура проводит проверку.

В прокуратуре отметили, что смерть малыша наступила при невыясненных обстоятельствах. Сами родители не могут ничего пояснить, так как в это время распивали. Известно, что мать ребенка в декабре прошлого года привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Старшую трехлетнюю дочь из семьи забрали и отправили в больницу, специалисты уверены, что ребенку опасно оставаться в этой семье дальше.