Вокруг строительства башни «Тюбетей Tower» в Татарстане в последнее время было немало споров и разногласий. И вот стало известно, что власти решили отказаться от проекта. Потом передумали и решили построить башню в Верхнеуслонском району. Сегодня пермский инвестор проекта «Тюбетей Tower» Рашид Габдуллин заявил, что больше не имеет отношения к этой стройке.

Он отметил, что испытывает недоумение, ведь концепции казанской башни и верхнеуслонской очень похожи. В интервью "Ъ" Габдуллин заявил, что не собирается выяснять, кто и у кого украл проект, но ситуация его весьма раздражает.

Казанский проект «Тюбетей Tower» подразумевал строительство башни высотой в 93 метра. Верхнеуслонскую башню задумали 30-метровой. Инвестором строительства утвержденной башни станет компания «Фалкон Девелопмент», заявили в агентстве инвестиционного развития (АИР РТ).