В Международном Олимпийском комитете объяснили, как запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки из Татарстана Камилы Валиевой. Допинг-проба, взятая у нее 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин.

В организм 15-летней фигуристки это вещество могло попасть с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд, его цитирует USA Today.

Именно этот факт, считает Освальд, повлиял на решение арбитражного спортивного суда, который отменил отстранение Камилы от дальнейшего участия в Олимпиаде в Пекине.