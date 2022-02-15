В Красноярском крае умерла пятимесячная девочка, которую врачи отказались госпитализировать. Мать ребенка пожаловалась медикам на кишечную инфекцию у ребенка, но врач заявил, что малышка может и должна лечиться дома. Все случилось в городе Ужуре.

Через два дня домашнего лечения девочке стало хуже, ее экстренно госпитализировали. В машине скорой помощи почему-то не оказалось реанимационного оборудования, и ребенку в критическом состоянии не смогли помочь. До больницы кроху довезли, но умерла она буквально через несколько минут после того, как ее передали врачам областного перинатального центра.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).