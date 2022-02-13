В Казани в ВИП-гонке “Лыжни России” 1 место занял управляющий делами Кабмина РТ Сергей Коростелев

Вчера в Казани в 18-й раз прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Она собрала 21 560 участников. Основной городской старт был дан на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, где на лыжне были 8260 человек. Помимо этого соревнования прошли в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова и в поселке Нагорном.

В лыжне приняли участие студенты казанских вузов. Здесь были и дети, и взрослые, и пенсионеры, которым за 80.

Отдельно прошел забег руководителей разного ранга на 2 км, а точнее ВИП-персон. Победителем ВИП-гонки стал Сергей Коростелев, управляющий делами Кабмина РТ, замруководителя Аппарата Правительства. Он и год назад получил первенство в такой гонке.Вторым пришел Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Третье место досталось Жаудату Ахметханову, руководителю Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.

Среди женщин в вип-гонке второй год подряд первое место получила председатель Госкомитета РТ по архивным делам Гульназ Габдрахманова. Второй стала Гузель Шакирова, начальник отдела по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. На третьем месте Лейсан Низамова, начальник Управления культуры и развития языков народов Кабинета Министров Республики Татарстан.