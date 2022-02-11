Минобрнауки РТ рекомендует школам проводить субботние уроки не в зданиях, а на улице

Минобрнауки Татарстана советует школам региона по субботам проводить мероприятия вне зданий – на свежем воздухе. Это могут быть культурно-познавательные акции или спортивные состязания на территории учебных заведений.

Такую рекомендацию дали в целях безопасности, ведь по выходным в школам проводится генуборка и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

Помимо этого, школьный персонал и ученики проходят утренний медицинский фильтр. 11 февраля из-за повышенной температуры на занятия не попали 553 учеников. Из-за гриппа и ОРВИ разобщены классы в 96 школах.