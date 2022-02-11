Старейший кинотеатр Мир в Казани обновят за 13 миллионов рублей

С 1 апреля в Казани закрывают старейший кинотеатр города – «Мир». Там проведут ремонт за 13 миллионов рублей. Здание кинотеатра возвели в 50-х годах прошлого века.

После реконструкции «Мир» начал работу в 2002 году. А в 2009-м стал структурным подразделением «Татаркино». Фасад здания трогать не будут, сообщила на пресс-конференции журналистам директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Обновить кинотеатр намерены за полгода.

«Будет полностью реконструирован зрительный зал, планируется замена кресел, ковролина. В здании очень старая крыша, видавшая виды, будем менять ее. Приведем в порядок коммуникации и зал», – отметила Айтуганова.