Новое обвинение предъявлено экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

Бывшему главе ТФБ Роберту Мусину предъявлено новое обвинение. Он проходит фигурантом уголовного дела по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, 28 сентября прошлого года Роберту Мусину был оглашен приговор по делу о злоупотреблении полномочиями по 4 из 6 вменяемых эпизодов преступления по ч. 1 и 2 ст. 201 УК РФ. Тогда Вахитовский райсуд отправил его за решетку на 12 лет. Сейчас экс-банкир находится в СИЗО и пробудет там до вступления приговора в силу. Это произойдет только после вынесения решения Верховным судом РТ, который рассмотрит жалобу защиты на приговор 16 февраля.

Ущерб по уголовному делу Мусина был оценен в 53 млрд рублей.

В деле вскрылись новые эпизоды. Следствие обратилось в суд с ходатайством арестовать Мусина, несмотря на то, что он уже сидит в СИЗО.

"Надзорное ведомство поддержало ходатайство следствия об аресте. Теперь экс-главу ТФБ обвиняют в присвоении и растрате и преднамеренном банкротстве",- сообщил ТИ старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата»), ч. 2 ст. 172.1 («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), ч.1 ст. 196 («Преднамеренное банкротство»), ч. 2 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»).