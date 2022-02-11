В Петербурге сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку в связи с тем, что пятилетняя девочка получила тяжелую травму в одном из частных стоматологических кабинетов города. Ребенку прокололи глаз шприцем, когда пытались сделать анестезию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Установлено предварительно, что девочка с родителями пришла в частный кабинет на улице Доблести. Врач хотел обезболить десну, но малышка дернулась, и игла шприца вошла ей в правый глаз.

Ребенку оказывают помощь офтальмологи, правоохранители выясняют, как все это вышло.