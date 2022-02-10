В Кремле ответили на слухи вокруг скандала с допинг-тестом 15-летней татарстанской фигуристки Камилы Валиевой. В преддверии награждения в Пекине появились сообщения о сомнительном допинг-тесте у Камилы, которая принесла нашей команде "золото".

"Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитирует РИА "Новости".

По информации Inside the Games, причиной стали проблемы с допинг-тестом спортсмена из России. Позже там уточнили, что это касается Камилы Валиевой, которая завоевала золото. Пока официально никто эту информацию не подтверждал, а в МОК и вовсе назвали информацию "спекуляцией".