На муниципальных парковках Казани решено сократить количество парковочных мест. Такое постановление подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров. Документ опубликован в сборнике документов и правовых актов и доступен для всех желающих его изучить внимательнее.

Ранее количество машиномест на муниципальных парковках составляло 6 752. Теперь их станет 6 686. До 173 мест с исходных 260-и сократится объем машиномест на местном проезде по нечетной стороне Чистопольской от дома № 73 до дома № 85-а. Два места появятся у дома № 8 на Лобачевского. Тут можно будет оставить авто за 50 рублей в час.

19 новых мест организуют на улице Восстания у дома № 8. Тут парковка автомобилей обойдется в 30 рублей в час.