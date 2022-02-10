В Нижнем Новгороде тело умершего от коронавируса мужчины подменили перед погребением. Об этом сообщает ИА NewsRoom24.ru со ссылкой на телеканал "Кстати". Родные покойного заметили, что усопший сам на себя не похож только после отпевания, когда присмотрелись получше, ведь хоронили его в закрытом гробу.

Подмену могли и вовсе не обнаружить, но перед выездом на кладбище родственники заметили, что крышка гроба к гробу не подходит. Приоткрыли ее и увидели в гробу постороннего человека.

В ритуальной компании на претензии близких усопшего ответили, что он "изменился после смерти".

Правоохранители уже проводят проверку по данному случаю.