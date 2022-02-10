Мэр Казани Ильсур Метшин накануне провел прямой эфир в Инстаграме, в рамках которого ответил на несколько вопросов, самым важным из которых стал вопрос уборки снега в столице Татарстана.

"Снегом зимой никого не удивишь, но в Интернете уже ходит шутка, что Россия большая, а снег вывозить некуда. Это точно про Казань. Очень снежная зима - за декабрь мы получили полторы месячных норма снега, за январь - двухмесячную и за первые 8 дней февраля - месячный объем снега. Дорожные службы работают в усиленном режиме, практически без остановки, в среднем у нас выходит в сутки более 700 единиц техники", - рассказал Метшин.

Градоначальник отметил, что водители и дорожные рабочие работают на пределе своих сил, но они - тоже люди, и высока заболеваемость "омикроном" и гриппом среди дорожников. Больше трети людей сейчас на больничном, и в этом одна из главных причин, почему до сих пор войну со снегопадами Казань проигрывает.

Ильсур Метшин сообщил, что к 7 снегоплавильным пунктам, которые сейчас имеются в Казани и не справляются с повышенной нагрузкой (ежедневно на них вывозится 9 тыс. тонн снега), в скором времени должно добавиться еще 12. Возможно, это поможет несколько улучшить ситуацию с утилизацией убранного снега.