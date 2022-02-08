Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая предложила ввести такую меру наказания, как конфискация транспортного средства в ряде случаев, сообщает REGNUM.

В частности, по словам Яровой, будет несколько поводов, чтобы конфисковать машину у человека:

"Предлагается рассматривать и устанавливать конфискацию транспортного средства (ТС), принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с управлением ТС в состоянии опьянения либо с превышением скорости или выезде на встречную полосу, а также неоднократным управлением ТС, являясь лишенным права управления", — сказала Яровая в ходе заседания рабочей группы.

По каждому такому случаю, отметила она, есть абсолютное и четкое понимание: если автомобиль не конфисковать, то это как минимум нелогично и необъяснимо, странно для общества.