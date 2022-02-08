Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob внимательно изучили вакансии и предлагаемые в Казани зарплаты и пришли к выводу, что есть такие места, где реально заработать до 200 тысяч рублей в месяц.

По состоянию на февраль 2022 года, такую зарплату в столице Татарстана могут получить зубные техники-керамисты. Если вы - не такой специалист, то посмотрите другие варианты.

Так, на втором месте по размеру предлагаемой зарплаты оказались слесари-сборщики 4 разряда с опытом работы. Им обещают от 90 тысяч рублей в месяц.

Третья высокооплачиваемая вакансия в Казани - мастер по ремонту, ему готовы платить от 80 тысяч, если человек отлично разбирается в цифровой технике.