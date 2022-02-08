Высшая квалификационная коллегия судей разрешила председателю Следкома России Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя районного Пестречинского суда Ирека Набиева.

Следком обращался в коллегию судей с просьбой позволить возбудить дело в отношении Набиева по 11 эпизодам - за мошенничество в особо крупном размере, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, превышение должностных полномочий, подделку документов и отмывание денег.

Известно, что Набиев еще до Нового года успел уехать из России, и где он сейчас, никому не известно. Есть только предположения, что бывший татарстанский судья отправился в Германию или же в Грузию. Его должны объявить в международный розыск.