Жители Казани массово жалуются на то, что за отопление в январе им пришли огромные счета. В квитанции за январь коммунальщики включили перерасчет. Доначисления составили от 500 до 2 500 рублей в среднем, но тут возможны варианты, которые зависят от площади квартиры и численности жильцов. Есть жалобы, что за двухкомнатную квартиру приходят и 6, и 8 тысяч рублей.

Недовольны и жильцы новостроек. Даже использование ими современных систем и приборов учета не уберегло от получения огромного счета с перерасчетом за январь.

Представители УК Казани говорят, что всему виной - акт республиканской Госжилинспекции, который и регламентирует доначисления в первом месяце года. С точки зрения закона, по нормативу могут пересчитать отопление тем, кто умышленно перекрывал батареи первые три месяца отопительного сезона. Если же квитанцию с большими числами получили те, кто не перекрывал, можно рассчитывать на техническую ошибку.

По мнению правозащитников, потребители вправе получить перерасчет. Но для этого им нужно это доказать и обратиться в Госжилинспекцию, сообщает "Татарстан-24".