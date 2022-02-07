Начальник Управления здравоохранения Казани, замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что жителям Казани стоит выбирать правильное время для посещения поликлиник, чтобы не стоять часами в очередях и не испытывать неудобств.

По его словам, лучше всего идти в поликлинику после обеда. Сейчас, когда наблюдается рост вирусных заболеваний, пик нагрузки на медиков в поликлинической сети приходится на период с 7 утра до 11 часов дня.

"Жители, приходящие во время обеда или во вторую половину дня, получают помощь гораздо быстрее", - отметил Жаворонков.

Все поликлиники в Татарстане работают в режиме без выходных. Решение было принято в конце прошлой недели и будет действовать вплоть до улучшения эпидситуации.