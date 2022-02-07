Житель Казани в социальных сетях забил тревогу: он считает, что бабушки, которые просят подаяния у "Макдоналдса" на Амирхана, находятся в рабстве и "работают" по графику, выходя на "смены" по очереди.

Мужчина наблюдал за ними и уверяет, что за коллективом пенсионеров стоят настоящие рабовладельцы.

"И самое интересное, что бабушки меняются как по сменам… То есть, у них что, там график? <…> И им много кто дает денежку, но если бы это была она бабуля, которая там, допустим, закрыла свой финансовый вопрос и все, но тут — как на работу целый отряд бабушек", - написал казанец.

Казанцы согласились, что ситуация странная и посоветовали всем, кто увидит таких старичков и старушек с протянутой рукой звонить в "112" или сразу в отдел полиции. Обращение полностью поддержала известная активистка из Казани, глава волонтерского движения "Душа России" Юлия Хакимова.

"Нам уже известно, что в Казань завезли старичков. Инвалидов теперь не завозят, так как знают, что на них обращают внимание и сообщают в "112". Теперь на смену колясочникам попрошайничают сами с детьми и завозят старичков. Пожалуйста, сообщайте о фактах попрошайничества в "112"", — попросила Хакимова.