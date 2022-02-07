Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 10 февраля прибудет в Казань, а 11 февраля он намерен побывать с визитом в Нижнекамске и Набережных Челнах, сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на собственные источники.

24 января Президент Татарстана Рустам Минниханов провел с Токаевым встречу в Казахстане. Итогом ее стали договоренности о реализации ряда инвестиционных проектов.

В начале января в самый разгар беспорядков в Казахстане Токаев отправил свое прежнее правительство в отставку. Минниханов отметил, что Казахстан, несмотря на внутренние проблемы, остается надежным зарубежным партнером Татарстана. За 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил 441 миллион долларов.