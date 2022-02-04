В Казани выписали из больницы полуторагодовалую девочку, которую жестоко избивала собственная мать, снимая это на видео, чтобы отомстить супругу, желавшему уйти из семьи. По данным Mash Iptash, воспитывать малышку будет ее бабушка Лола Федоренко. По словам женщины, девочка в целом чувствует себя хорошо, но по ночам часто плачет.

Матери девочки Алене Епанешниковой продлен арест до 24 апреля. В конце февраля будет в суде решен вопрос о лишении Алены родительских прав. Сама шокирующая история случилась в декабре прошлого года. Мать снимала на видео издевательства над голой дочкой, чтобы потом отправить эти кадры непутевому мужу.

Кстати, отец ребенка от воспитания дочери отказался, отдав право опеки над ней бабушке.