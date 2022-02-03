Жительница Елабуги пожаловалась на то, что трупы в местной больнице вывозят через помещение, в котором ожидают приема живые больные. История мгновенно облетела социальные сети и вызвала негодование.

Женщина написала, что пришла на КТ. Очередь в первый раз испытала оторопь, когда скорая помощь привезла задыхающегося пенсионера, посадила в общую очередь. Мужчина еле дышал, все испугались и встали у стеночки. А еще через несколько минут санитар выкатил каталку с трупом.

"Если бы мы продолжали сидеть, то каталка бы стояла у нас на ногах, а с трупом мы были бы "лицо в лицо"", — рассказала женщина.

На обращение гражданки в Елабужской ЦРБ ответили, что в последние дни сложилась тяжелая ситуация из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это увеличило нагрузку и на кабинет рентгеновской компьютерной томографии. За труп в коридоре больница принесла извинения.