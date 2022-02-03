Жительница Татарстана по имени Регина бросила в социальных сетях клич, который, как она считает, поможет найти ей биологических мать и отца. Но есть трудности - Регина боится потревожить родителей, которые ее взяли в семью и воспитали, рассказала она изданию 116.RU:

"Мои приемные родители — довольно пожилые люди, я очень не хочу привлекать к ним внимание, тревожить их. Они не против моего поиска, но это уже мое личное желание, чтобы они были в покое. Я не хочу, чтобы их коснулся этот негатив", — рассказала девушка.

О своей маме биологической Регина знает, что она была татарочкой, ей было от 18 до 30 лет, и через несколько дней после родов она оставила дочку в роддоме в Казани. Все случилось в период с августа по октябрь 1991 года. Сейчас женщине примерно 50 лет.

Поиски девушки длятся уже 2,5 года. Она установила, что ее родители были из Арского или Высокогорского района.

По ее словам, размещение постов в группах в соцсетях — это возможность, что кто-то прочтет и узнает героев этой истории.