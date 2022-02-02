Житель Липецка попал в трудную ситуацию. Его обманули мошенники, которые представляли сутенерами. В итоге мужчина перевел им все свои деньги, а потом еще занял у жены, чтобы купить себе любовь на стороне.

Все его почти 75 тысяч рублей осели в карманах злоумышленников, а мужчина остался без интима, без денег и, по всей видимости, без жены, поскольку она обо всем узнала от полиции.

Полицейские, к которым обратился обманутый, выяснили, что обманули липчанина по классической схеме: нашел в интернете красотку, за нее запросили 20 тысяч предоплаты, залог за ее здоровье и т.д. Своих денег не хватило, пришлось занимать у супруги. Но проститука так и не приехала, а мошенники перестали брать трубку.

Как сообщают местные СМИ, жена собралась подавать на развод.