Американский диетолог Эрин Палински-Уэйд описала одно дыхательное упражнение, которое помогает быстро избавиться от жира на животе. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам врача, висцеральный жир нарастает под влиянием гормонов стресса. А потому успокойтесь и приступайте к дыханию животом: делайте глубокие вдохи через нос так, чтобы поднимался живот, задерживайте воздух на несколько секунд, а потом плавно выдыхайте через рот, сложив губы трубочкой.

По словам медика, уже через пару месяцев таких систематических занятий вы заметите позитивные изменения в своей внешности.