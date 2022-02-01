Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин предложил отменить использование слова «брак» при регистрации новых семей. С таким предложением он выступил на итоговой годовой коллегии Управления ЗАГС.

Отмена слова "брак", считает Мухаметшин, поможет укрепить институт семьи как таковой.

"Русский язык богатый. Неужели нельзя найти хорошее слово? "Поздравляем вас со вступлением в брак". Как будто вляпался ногой во что-то неприятное", - заявил Мухаметшин.

Вместо избитого и неприятного слова Мухаметшин предложил альтернативу - слово "союз", оно отображает суть происходящего и более благозвучно, ведь недаром существует народная поговорка о том, что "хорошее дело браком не назовут".