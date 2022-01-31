Начальника управления стройнадзора в Минстрое в Челябинске арестовали по обвинению во взятке

Ленинский районный суд Магнитогорска в субботу, 29 января, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику управления регионального строительного надзора Минстроя области. А накануне ему было предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику управления государственного строительного надзора регионального Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 марта 2022 года", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в августе 2021 года Евгений Ефименко получил взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера. Например, он получил скидку на автомобиль Kia Sorento, для чиновника она обошлась около 160 тыс. рублей при цене автомобиля более 3 млн рублей.

Эти услуги предоставлялись за выдачу заключения о полном соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений.