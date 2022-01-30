Наверх

Новости Казани и РТ

09:38, 28.01.2022
В Татарстане задержан заместитель управляющего Фондом социального страхования РТ Геннадий Титов
20:00, сегодня
Гидрометцентр сообщил о предстоящем потеплении и метелях в Татарстане в ближайшие пять дней
18:45, сегодня
«Генерал НАТО» похитил у россиянки больше миллиона рублей
13:15, 19.11.2021
Скидка 100 000 рублей на квартиру в Казани: не все успеют ее получить
17:00, сегодня
Муж опознал тело утонувшей в проруби на Крещение жены
16:45, сегодня
На 86-м году жизни умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев
15:59, 30.06.2021
Похороните меня под плинтусом! 5 признаков того, что ваш дом забирает у вас жизненные силы
15:55, сегодня
Бастрыкин намерен возбудить уголовное дело против экс-председателя райсуда в Татарстане
15:00, сегодня
В Татарстане в 2021 году заключили контракты на поставку спецтехники на сумму 1,1 млрд рублей
14:35, 25.01.2022
AliExpress проведет в Казани конференцию для продавцов
14:18, сегодня
За сутки в Татарстане выявили более 600 случаев COVID-19
13:30, сегодня
Пробила головой лобовое стекло: В Казани была сбита 19-летнюю девушка прямо на «зебре»
09:44, 14.12.2021
Огромный выбор мебели для казанцев: вам понадобится 20 минут на поиск подходящего варианта
12:35, сегодня
Школьница выпала с 22-ого этажа и осталась жива
12:06, сегодня
В ДТП при столкновении двух авто погиб подросток
17:55, 29.10.2021
Теперь казанские мамы могут выбрать все для своего ребенка за 20 минут
11:25, сегодня
А статья найдется: арестован организатор бойкота ковид-сертификатов Конвалова
10:38, сегодня
Володин опубликовал список новых законов, вступающих в силу с февраля 2022 года
13:33, 01.01.2022
Казанский кандидат медицинских наук рассказал, как казанцы могут спасти свои зубы
10:01, сегодня
В Челнах тело молодого мужчины обнаружили спустя 10 дней после смерти
09:41, сегодня
В Татарстане обжалуется менее 1% дел о несоблюдении ограничительных мер
17:58, 31.08.2021
Бары, рестораны и караоке Казани: гид по самым необычным и интересным заведениям города
09:06, сегодня
В результате ДТП в Татарстане один человек погиб и один пострадал
08:41, сегодня
Возбуждено дело на посетительницу зоопарка, бросившую девочку в вольер к медведю
17:41, 08.12.2021
Вот как казанцы за 10 минут могут выбрать подарок своим близким
06:00, сегодня
Осторожнее на дорогах: Тамара Глоба представила прогноз для всех знаков Зодиака на февраль-2022
05:00, сегодня
Правительство России выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
17:02, 18.01.2022
Клининговая компания поделилась шокирующими фотографиями “до/после” чистки ковров
05:00, сегодня
Полицейский застрелил человека, когда был на охоте в лесу
01:00, сегодня
Годовалая девочка отравилась наркотиками
17:36, 08.12.2021
Вот что делают казанцы, чтобы сберечь и укрепить свое здоровье
00:00, сегодня
Медики рассказали, с недостатком какого витамина могут быть связаны депрессия и раздражительность
22:00, 29.01.2022
Названа группа крови, обладатели которой долго не прощают обиды
17:19, 26.01.2022
Это больше, чем просто эстетика: почему 9/10 казанцев нужна помощь подолога
19:30, 29.01.2022
30 января в Татарстане днем ожидается до 9 градусов мороза
19:00, 29.01.2022
Президент Татарстана прокомментировал возможность перехода школ на дистант
13:54, 14.12.2021
Удмуртские перепечи теперь в Казани! - вкусная и сытная выпечка
18:36, 29.01.2022
Двое вооруженных людей ограбили банк
18:00, 29.01.2022
Митрополит Илларион предложил запретить интим-магазины
17:08, 30.09.2021
Готовим зимний гардероб: подсказываем, в чем выходить на улицу чтобы блистать при любой погоде
17:00, 29.01.2022
В Швеции начали обучать ворон уборке улиц
15:37, 29.01.2022
Президент Татарстана попросил оперативно реагировать на сообщения о нападении бездомных собак
14:54, 23.07.2021
Домашние животные все чаще болеют: советы, которые помогут предотвратить опасность
14:55, 29.01.2022
В Татарстане за прошедшие сутки выявлено больше 500 новых случаев COVID-19
14:02, 29.01.2022
Головная боль может свидетельствовать о заражении “омикроном”
09:25, 19.01.2022
Казанский шеф-повар рассказал секреты идеального завтрака
13:06, 29.01.2022
Полицейские задержали подростков, готовивших нападение на школу
12:11, 29.01.2022
Мужчина изнасиловал и убил супругу, которая хотела развестись
14:06, 01.01.2022
Крупный оператор связи предложил казанцам платить за минуты и интернет столько, сколько они хотят
11:07, 29.01.2022
Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны ковида
10:30, 29.01.2022
ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете
15:50, 24.01.2022
Новые знания: центры развития, курсы и автошколы для казанцев
10:12, 29.01.2022
Мужчина набросился на людей с ножом из-за шаурмы
09:21, 29.01.2022
В Казани приостановлено использование кранов на стройке на улице Козина
12:33, 03.01.2022
Эстетика и осанка: кружок, в которые мечтают отдать свою дочь казанские родители
09:01, 29.01.2022
За 2021 год в Татарстане втрое увеличилась смертность от коронавируса
08:21, 29.01.2022
В Казани подвели итоги конкурса красоты “Мисс Татарстан-2022”
12:39, 29.12.2021
Вот как казанцы смогут справиться со своей деликатной проблемой
06:30, 29.01.2022
Женщина бросила ребенка в вольер к медведю: поведение животного удивило всех
06:00, 29.01.2022
Берегитесь: Павел Глоба назвал самые энергетически опасные дни февраля 2022 года
05:00, 29.01.2022
90-летняя пенсионерка ради внуков продала квартиру и оказалась никому не нужной в доме престарелых
01:00, 29.01.2022
Женщина из Казани обманула государство, получив маткапитал, но не рожая при этом ребенка
00:01, 29.01.2022
В Казани полицейские накрыли подпольный игровой салон
22:00, 28.01.2022
Названа единственная группа крови мужчин, которые в меньшей степени подвержены раку простаты
20:00, 28.01.2022
Инфекционист из Татарстана рассказала, как распознать у себя омикрон
19:00, 28.01.2022
Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» актер Михаил Казаков в 16 лет убил человека
17:37, 28.01.2022
50-летнего мужчину лишили свободы за секс с 15-летней девочкой, после которого она забеременела
17:30, 28.01.2022
Банк «Открытие»: ФРС спешит приступить к повышению ставки
16:14, 28.01.2022
Тело женщины, утонувшей на Крещение в проруби на глазах детей, нашли спустя 9 дней после трагедии
15:45, 28.01.2022
41-летний житель Челнов порезал лезвием лицо подростку
15:09, 28.01.2022
Челнинец до смерти избил приятеля во время пьяных посиделок
14:58, 28.01.2022
Во весь рост: Песков заявил о большом количестве зараженных ковидом в администрации Путина
14:46, 28.01.2022
И никакого человеческого фактора: в Татарстане хотят открыть первый в России отель с роботами
14:32, 28.01.2022
Стало известно, введут ли в Татарстане новые ограничения из-за роста случаев COVID-19
14:27, 28.01.2022
Возвращение майора Макарова и его очаровательной четвёрки на ТНТ
14:19, 28.01.2022
У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?: бойцы СОБРа по-своему наказали омоновца, пнувшего бабушку
14:02, 28.01.2022
В Татарстане мужчина лезвием изуродовал лицо подростку
13:39, 28.01.2022
Выбирают в интернете и отказываются от курьеров – привычки татарстанских покупателей изменились
13:31, 28.01.2022
А если найду?: СК раскрыл жестокое убийство из 90-х за отказ дать сигарету
13:09, 28.01.2022
Рекламу кредитов с Сергеем Безруковым в Татарстане признали незаконной
12:50, 28.01.2022
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, долго ли еще будет расти заболеваемость ковидом в регионе
12:13, 28.01.2022
Мать разбила голову 10-летней дочке молотком и теперь оказалась в психбольнице
12:04, 28.01.2022
В Казани иномарка сбила девочку и ее отца, когда те переходили дорогу в неположенном месте
11:56, 28.01.2022
Без башни: в Казани на стройке ЖК на три месяца запретили использовать башенные краны
11:45, 28.01.2022
Вину признал: Следком Татарстана пояснил, за что задержан замглавы ФСС Титов
11:27, 28.01.2022
В Татарстане полностью закрылись 7 школ из-за наплыва заболевших
11:08, 28.01.2022
Мужчина сбросил жену в 10-метровый колодец и зацементировал ее заживо
10:54, 28.01.2022
Житель Челнов уснул за рулем угнанного автомобиля и устроил ДТП с пострадавшими
10:52, 28.01.2022
Когда секунды на счету: инспекторы ГИБДД в Казани помогли спасти двухмесячного младенца
10:31, 28.01.2022
Вези меня, мразь: в Казани пьяный пассажир такси ударил ножом водителя за отказ везти его
10:26, 28.01.2022
Жителя Челнов арестовали из-за украденной бутылки водки
09:34, 28.01.2022
Из-за омикрона суббота в челнинских школах объявлена выходным днем
08:38, 28.01.2022
Пять челнинцев одновременно болели гриппом и коронавирусом
06:30, 28.01.2022
На мусорном полигоне нашли завернутое в пакет тело новорожденного ребенка
05:30, 28.01.2022
Цели приводят к войнам и болезням: Личный экстрасенс Ельцина предрек России испытания в 2022 году
17:52, 27.01.2022
Плакал и раздражал: Мать избила младенца, которого родила только месяц назад
17:06, 27.01.2022
Ради получения почти 2 миллионов рублей мошенники четыре дня катали женщину на такси
16:34, 27.01.2022
В Челны поступила партия вакцины от коронавируса для детей Спутник М
13:36, 27.01.2022
Жив, но состояние тяжелое: Восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа во время перемены
13:01, 27.01.2022
Роспотребнадзор Челнов: выявленных случаев омикрона в городе нет
12:49, 27.01.2022
Челнинцев просят не атаковать инфекционную больницу из-за вспышки омикрона
11:59, 27.01.2022
Бывшая участница Пацанок из Челнов ищет жениха на шоу Давай поженимся
11:06, 27.01.2022
Сильно переживал после потери жены: Житель Челнов умер при загадочных обстоятельствах
10:32, 27.01.2022
Жители Набережных Челнов стали реже покупать автомобили
07:00, 27.01.2022
Пролежал в снегу шесть часов: Известный фотограф насмерть замерз в центре Парижа
Фото: скрин видео

Пробила головой лобовое стекло: В Казани была сбита 19-летнюю девушка прямо на «зебре»

30.01.2022, 13:30 1982 prokazan.ru

Вчера вечером, 29 января, в Казани автомобилист сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Татарстан-24».

ДТП произошло на пересечении улиц Волгоградская и Бондаренко. Водитель автомобиля Daewoo Matiz, когда та переходила дорогу.

Автомобилист пытался проскочить перекресток на красный свет светофора. И, видимо, не заметил пешехода, так как затормозил уже после наезда. Удар был такой силы, что пострадавшая пробила головой лобовое стекло «Матиза», - отметили очевидцы происшествия.

Девушку госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 

ДТП Происшествия Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Бастрыкин намерен возбудить уголовное дело против экс-председателя райсуда в Татарстане
Муж опознал тело утонувшей в проруби на Крещение жены
В Татарстане в 2021 году заключили контракты на поставку спецтехники на сумму 1,1 млрд рублей
В Челнах тело молодого мужчины обнаружили спустя 10 дней после смерти
За сутки в Татарстане выявили более 600 случаев COVID-19
Школьница выпала с 22-ого этажа и осталась жива
В ДТП при столкновении двух авто погиб подросток
А статья найдется: арестован организатор бойкота ковид-сертификатов Конвалова
В результате ДТП в Татарстане один человек погиб и один пострадал
Возбуждено дело на посетительницу зоопарка, бросившую девочку в вольер к медведю
Годовалая девочка отравилась наркотиками
Полицейские задержали подростков, готовивших нападение на школу
Мужчина изнасиловал и убил супругу, которая хотела развестись
Мужчина набросился на людей с ножом из-за шаурмы
В Казани приостановлено использование кранов на стройке на улице Козина
В Казани подвели итоги конкурса красоты “Мисс Татарстан-2022”
90-летняя пенсионерка ради внуков продала квартиру и оказалась никому не нужной в доме престарелых
Женщина из Казани обманула государство, получив маткапитал, но не рожая при этом ребенка
В Казани полицейские накрыли подпольный игровой салон
Мать разбила голову 10-летней дочке молотком и теперь оказалась в психбольнице
В Казани иномарка сбила девочку и ее отца, когда те переходили дорогу в неположенном месте
Вину признал: Следком Татарстана пояснил, за что задержан замглавы ФСС Титов
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

18:45, сегодня
«Генерал НАТО» похитил у россиянки больше миллиона рублей
12:35, сегодня
Школьница выпала с 22-ого этажа и осталась жива
11:25, сегодня
А статья найдется: арестован организатор бойкота ковид-сертификатов Конвалова

Профи - консультант 1с обучение

05:00, 29.01.2022
90-летняя пенсионерка ради внуков продала квартиру и оказалась никому не нужной в доме престарелых
19:00, 28.01.2022
Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» актер Михаил Казаков в 16 лет убил человека
14:58, 28.01.2022
Во весь рост: Песков заявил о большом количестве зараженных ковидом в администрации Путина
14:19, 28.01.2022
У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?: бойцы СОБРа по-своему наказали омоновца, пнувшего бабушку
13:31, 28.01.2022
А если найду?: СК раскрыл жестокое убийство из 90-х за отказ дать сигарету
12:13, 28.01.2022
Мать разбила голову 10-летней дочке молотком и теперь оказалась в психбольнице
11:08, 28.01.2022
Мужчина сбросил жену в 10-метровый колодец и зацементировал ее заживо
10:06, 28.01.2022
В Совбезе пояснили, есть ли сейчас смысл вводить в России общий локдаун из-за COVID-19
08:41, 28.01.2022
Пришла закрыть больничный: травматолог в больнице напал на пациентку и избил ее
08:27, 28.01.2022
В Минздраве рассказали, что может происходить с подростком после прививки Спутником М
07:39, 28.01.2022
В мусороперерабатывающем комплексе нашли тело младенца, мать уже известна
05:00, 28.01.2022
Известный в России врач предупредил о смертельной опасности черной краски для волос
01:00, 28.01.2022
Мишустин подписал указ о повышении пособий и соцвыплат с 1 февраля 2022 года
00:01, 28.01.2022
27-летняя девушка убила своего работодателя
20:00, 27.01.2022
Женщина лечилась от бесплодия и внезапно умерла в медицинском центре
15:22, 27.01.2022
Полиция проверяет звезду Голос.Дети и воспитанницу Пелагеи на причастность к лжеминированию
15:04, 27.01.2022
Родителей пропавшей девочки задержали из-за сгоревших костей в печке их дома
14:40, 27.01.2022
Просто не вышла на работу: как 23-летняя кассирша банка украла 26 миллионов
10:27, 27.01.2022
Свора бездомных псов насмерть загрызла мужчину у гаражей
07:52, 27.01.2022
Дмитрий Медведев назвал единственный способ избежать войны для России
17:00, 26.01.2022
Эдуард Россель призвал вернуть смертную казнь для педофилов
09:30, 26.01.2022
Мужчине позвонила жена, после чего он поймал два штрафа и разбил телефон
09:19, 26.01.2022
Ребенку, которого выставили на мороз голым, отчим сломал нос бутылкой
08:48, 26.01.2022
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в городах
05:00, 26.01.2022
Известный онколог назвал два признака рака, которые можно заметить по утрам
01:00, 26.01.2022
Тело 12-летнего мальчика из многодетной семьи нашли в квартире
00:01, 26.01.2022
Мать Дани Милохина попросила прощения у сына за то, что бросила его в интернате
20:00, 25.01.2022
Гулявший с тетей школьник провалился под лед и погиб
15:53, 25.01.2022
Нашли труп в женской юбке: полиция ищет любовника мужчины, который погиб после БДСМ-игр
15:42, 25.01.2022
Таксист жестоко убил своего пассажира прямо на глазах у его подруги
13:19, 25.01.2022
Депутат предложил убивать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников
10:39, 25.01.2022
На женщину повесили 22 миллиона рублей чужих долгов - как это возможно?
10:19, 25.01.2022
Полиция задержала мать и отчима, которые выгнали 5-летнего мальчика голым на мороз
10:04, 25.01.2022
Состояние тяжелое: домашний кот внезапно напал на младенца во время кормления грудью
09:15, 25.01.2022
Отец оставил полуторагодовалую дочь в автомобиле такси в качестве залога и забыл о ней
09:04, 25.01.2022
Создатели вакцины из НЦ Вектор объяснили смерть женщины после вакцинации
05:00, 25.01.2022
Адвокат рассказал, что дальше ждет подростков, которые вырезали семью из трех человек
00:01, 25.01.2022
Психически больная мать жестоко расправилась со своей 8-летней дочерью
16:24, 24.01.2022
В Кремле ответили, будет ли введен новый локдаун из-за роста заболевших коронавирусом
16:09, 24.01.2022
Нулевой участок М-12 планируют запустить уже в этом году
15:59, 24.01.2022
Неизвестные перерезали горло таксисту и бросили тело в машине
11:58, 24.01.2022
Кушать хотел: безработный отпилил кусок чужого автомобиля и сдал его в металлолом
05:00, 24.01.2022
В парке лошадь ударила копытом по голове пятилетнего ребенка
01:00, 24.01.2022
Мужчина искромсал ножом лицо женщине на глазах у ребенка
00:01, 24.01.2022
Не смог укачать: многодетного отца заподозрили в убийстве полугодовалого сына
20:00, 23.01.2022
Супружескую пару нашли мертвой, отравленной неизвестным веществом, их сын чудом выжил
19:00, 23.01.2022
Эксперт раскрыл фразы, которые нельзя говорить в беседе с мошенниками
14:32, 23.01.2022
Водитель из Татарстана погиб в Чебоксарах, устроив жесткое ДТП
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
12:12, 23.01.2022
69-летний пенсионер изнасиловал первоклассницу в автомобиле
11:21, 23.01.2022
Привезли вместе с отходами: на мусоросортировочном заводе нашли труп голого мужчины в татуировках
09:41, 23.01.2022
Актера Леонида Куравлева из больницы в Коммунарке перевели в хоспис
05:00, 23.01.2022
Фашистские методы: подростки избили школьника и заставили его голым стоять на снегу
01:00, 23.01.2022
Эффектно «убегающая» от хозяина ванна чуть не сбила детей
00:01, 23.01.2022
Семилетняя девочка погибла после нападения собак
19:00, 22.01.2022
19-летнюю официантку изнасиловали трое мужчин, но Следком в деле отказал
12:56, 22.01.2022
Несколько подростков изнасиловали шестиклассника в школе-интернате
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:40, 22.01.2022
Тройное убийство произошло в ночь на 22 января: не пожалели даже ребенка
08:52, 22.01.2022
Врачи назвали «удивительный признак» омикрона, заметный во время еды
08:10, 22.01.2022
Мама!: женщину на глазах ребенка унесло течением под лед необорудованной купели
05:00, 22.01.2022
Готовила место, оставила письмо: сотрудница полиции свела счеты с жизнью прямо у места службы
01:00, 22.01.2022
Младшая дочь отдала 83-летнюю Федосееву-Шукшину в дом престарелых
14:30, 21.01.2022
Пенсионер попытался заживо сжечь молодую любовницу из ревности
13:19, 21.01.2022
Странные дела: Следком проверяет смерти семи беременных женщин в одной больнице
13:05, 21.01.2022
Подвел презерватив: полиция поймала педофила, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу в гараже
09:19, 21.01.2022
Школьник выстрелил другу в лоб на уроке физкультуры
08:48, 21.01.2022
Полковник полиции выстрелил в голову своей жене
05:00, 21.01.2022
Пенсионерка несколько суток жила в одной квартире с мертвым псом, которого ели кошки
00:01, 21.01.2022
Глава Минздрава Мурашко заявил о стремительном росте числа повторно заболевающих коронавирусом
14:21, 20.01.2022
Во время учебной эвакуации вывели всех детей, а девочку-инвалида оставили в школе
12:48, 20.01.2022
Полиция поймала подозреваемого в убийстве, кражах и нападении на силовиков тиктокера
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:06, 20.01.2022
Полиция ищет предпринимателя, который отвесил леща мэру города за плохую уборку снега
10:46, 20.01.2022
Сила личной драмы: женщина спалила у стелы свадебное платье и вызвала негодование горожан
07:00, 20.01.2022
Мужчина устал судиться и зарезал своего оппонента возле Арбитражного суда
05:00, 20.01.2022
Российская актриса Вера Воронкова получила ожог 31% тела после пожара в квартире
01:00, 20.01.2022
17-летняя мать ответит в суде за страшную смерть ее младенца в ведре
20:00, 19.01.2022
Мужчина и женщина при странных обстоятельствах умерли на снятой посуточно квартире
16:09, 19.01.2022
У частного дома нашли пакет с новорожденной девочкой
14:20, 19.01.2022
Почему Путин не стал в этом году купаться в крещенской проруби? На то была причина
11:44, 19.01.2022
Первоклассник отморозил обе руки на уроке физкультуры
11:24, 19.01.2022
Прохожие силой отбили у мужчины шестилетнего ребенка, которого тот пытался похитить на улице
10:54, 19.01.2022
15-летняя девочка, которую ищут уже почти неделю, оставила странную запись в дневнике
09:31, 19.01.2022
Издевался изощренно: житель Татарстана трое суток избивал любовницу в квартире в Петербурге
09:06, 19.01.2022
Женщину раздавил грузовик, когда она вышла осмотреть машину после ДТП
08:54, 19.01.2022
Мужчина заколол друга ножницами и добил его лопатой, а потом следил из укрытия за полицией
05:00, 19.01.2022
Главврач больницы отказался пояснить, как одновременно погибли 6 пациентов на ИВЛ
01:00, 19.01.2022
Родители ушли и бросили: в коммунальной квартире нашли троих голодных детей
00:01, 19.01.2022
Вдова Градского сама вывезла за город 100 миллионов рублей после угроз родни покойного мужа
20:00, 18.01.2022
В Кремле ответили, возможен ли новый всеобщий локдаун из-за омикрон-штамма коронавируса
19:00, 18.01.2022
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов
14:39, 18.01.2022
54-летний мужчина сбросил свою молодую 23-летнюю гражданскую жену с балкона четвертого этажа
14:26, 18.01.2022
Казанцы наживаются, продавая «красивую» дату для свадьбы - 2 февраля 2022
14:07, 18.01.2022
Играли в Гестапо: нетрезвая компания пытала в лесу полицейского и его друга
11:26, 18.01.2022
Мужчина бросил избитую мать умирать в квартире с голодной собакой, пес обгрыз пенсионерке лицо
10:24, 18.01.2022
Ошибки врачей стоили жизни 9-летнему ребенку в больнице
10:08, 18.01.2022
Задержанный погиб в отделе полиции из-за сломанного ключа от камеры
09:13, 18.01.2022
Коллеги покончивших с собой медсестер рассказали о травле девушек руководством больницы
08:47, 18.01.2022
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к прививке от коронавируса
07:00, 18.01.2022
Задержан мужчина, который домогался несовершеннолетних девочек-футболисток
05:00, 18.01.2022
Пьяный 36-летний мужчина уснул на путях и каким-то чудом выжил под проехавшим поездом
01:00, 18.01.2022
Брат застрелил сестру из нагана за отказ ухаживать за матерью
20:00, 17.01.2022
У тяжелобольного актера Леонида Куравлева началось обширное поражение легких
16:24, 17.01.2022
Полиция не исключает, что нападение на вдову Градского - инсценировка
13:25, 17.01.2022
В ходе дорожной разборки неадекватный пешеход убил водителя
13:04, 17.01.2022
Мигрант попытался изнасиловать 12-летнюю школьницу в торговом центре
09:08, 17.01.2022
Победительницу Красы России-2021 избили в караоке
08:35, 17.01.2022
Устала: мать зарезала спящего сына
08:23, 17.01.2022
На вдову Александра Градского напали и ограбили ее на 100 миллионов рублей
05:00, 17.01.2022
Ради выживания нации: в России предложили ввести запрет на продажу алкоголя по выходным
01:00, 17.01.2022
В Башкирии умерла изнасилованная зоофилом собака, полиция ищет насильника
00:01, 17.01.2022
70-летняя пенсионерка внезапно провалилась под пол церкви во время молитвы
20:00, 16.01.2022
На улице нашли отравившегося водкой ученика пятого класса, мальчика напоил незнакомец
13:39, 16.01.2022
На свободу по УДО вышел сотрудник ФСБ, который изнасиловал бизнесмена карабином
13:09, 16.01.2022
Вот так сделал подарок: мужчина до смерти забил жену в день ее рождения
11:19, 16.01.2022
Мужчина зверски изуродовал женщину ножом за отказ жить с ним
10:58, 16.01.2022
Не пришлось разнимать: участников массовой драки внезапно сбила машина
08:38, 16.01.2022
9-летний школьник покончил с собой из-за мобильного телефона
05:00, 16.01.2022
Во время беспорядков В Казахстане были убиты 225 человек, в том числе и гражданка России
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью