Пробила головой лобовое стекло: В Казани была сбита 19-летнюю девушка прямо на «зебре»

Вчера вечером, 29 января, в Казани автомобилист сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Татарстан-24».

ДТП произошло на пересечении улиц Волгоградская и Бондаренко. Водитель автомобиля Daewoo Matiz, когда та переходила дорогу.

Автомобилист пытался проскочить перекресток на красный свет светофора. И, видимо, не заметил пешехода, так как затормозил уже после наезда. Удар был такой силы, что пострадавшая пробила головой лобовое стекло «Матиза», - отметили очевидцы происшествия.

Девушку госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.