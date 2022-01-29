Вирусолог спрогнозировал сроки пятой волны ковида

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов высказался на тему того, сколько может продлиться пятая волна коронавируса. По его мнению, она может продолжаться от двух до четырех месяцев.

“Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему​​​. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. Люди все время думают, что их что-то волшебное вывезет, а на самом деле ничего не вывозит кроме вакцины… Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты: их более 90 процентов среди тяжелобольных”, - сказал эксперт.

Штамм “омикрон” является очень заразным из-за ускоренного размножения нового варианта и его способности пробивать вакцинную защиту, пояснил вирусолог. Особенно это касается тех, кто привился более полугода назад.

При этом Нетесов считает, что после пятой волны COVID-19 не исключены и новые подъемы заболеваемости, потому что изменчивость вируса далеко не исчерпана.

По словам главного врача городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, новая волна коронавируса, вызванная “омикроном” характеризуется тем, что выросла нагрузка на первичное амбулаторное звено. Поскольку заболевание протекает в основном нетяжело, нет резкого роста числа госпитализаций, а большинство пациентов лечатся у терапевтов, пояснил он.