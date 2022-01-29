Мужчина набросился на людей с ножом из-за шаурмы

В Серове мужчина ранил ножом посетителей продуктового магазина «Разливной». По данным местной газеты «Глобус», причиной конфликта стала шаурма..

Инциндент произошел 27 января в первом часу ночи. Как рассказал директор охранного предприятия «Бастион-С» Виталий Постников, в очереди стояли несколько человек. Один из них заказал шаурму. Она показалась мужчине холодной, после чего он начал высказывать претензии работникам магазина. Люди, стоявшие в очереди, пытались успокоить разозленного покупателя, но скандал только разгорелся еще больше. Мужчина схватил с прилавка нож и ранил им оппонентов.