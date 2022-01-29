В Казани подвели итоги конкурса красоты “Мисс Татарстан-2022”

Победительницей XXI Республиканского конкурса красоты “Мисс Татарстан-2022” стала Анна Атаманова. Она представит республику на конкурсе “Мисс Россия”.

Финал конкурса прошел в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». В нем участвовали 30 девушек. В течение нескольких недель они активно готовились к финальному выходу на сцену.

Участвовать в конкурсе могли девушки в возрасте от 14 до 23 лет с гармоничными внешностью и телосложением, соответствующим модельным стандартам, обладающие яркой индивидуальностью, привлекательностью.

Титул «Мисс Казань» достался Ралине Ахмадуллина. А второй вице-мисс стала Ксения Кирчанова.

На фото: Анна Атаманова. Фото: соцсети